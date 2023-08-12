استقرار أسعار الذهب في مصر.. الحق الفرصة

شهدت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم السبت 12 أغسطس 2023، استقرارًا في محلات الصاغة، وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2300 جنيه للبيع و 2350 جنيه للبيع.

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أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم 12 أغسطس 2023



عيار 24

بلغ نحو 2529 جنيه للبيع و 2686 جنيه للشراء.

عيار 18

نحو 1971 جنيه للبيع و 2014 جنيه للشراء

عيار 14

الأدني فئة نحو 1533 جنيه للبيع و 1567 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب نحو 81.75 ألف جنيه للبيع و 83.53 ألف جنيه للشراء

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو2.63 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 18.4 ألف جنيه للبيع و 18.8 ألف جنيه للشراء,

سعر الذهب عالميًا

فيما استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر، أمس الجمعة 11 أغسطس، متجاهلة بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع، لتنهي الأسبوع على خسائر.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.08% إلى 1913.53 دولار للأونصة، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من يوليو تموز الذي لامسه في وقت سابق من اليوم.

وأنهى الأسبوع على خسائر بنسبة 1.45%.

وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8% الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو، ما عزز الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.