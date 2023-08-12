سعره 313 ألف جنيه.. جومانا مراد تبرز أنوثتها بـ كروب توب (صور)

خطفت الفنانة جومانا مراد عدسات الصحافة والإعلام خلال اقامتها حفلا خاصًا في الساحل الشمالي وسط اصدقائها من النجوم.

وتألقت جومانا مراد بإطلالة صيفية لافته، مزينة بالزهور الحمراء في البيضاء، حيث ارتدت كروب توب حمل توقيع Dolce-Gabbana، ونسقت عليه شورت أبيض واسع سعره 822 دولار أي 25 ألف جنيه.

وأكملت إطلالتها بارتداء كيمونو طويل من الستان مع نفس رسومات الورود الحمراء، سعره 8.530 دولار أي 264 ألف جنيه.

وكانت جومانا مراد سافرت قبل يومين إلى المملكة العربية السعودية لحضور العرض الخاص لفيلمها "ع الزيرو" مع أبطاله محمد رمضان وإسلام إبراهيم والطفل منذر مهران والمؤلف مدحت العدل والمخرج ماندو العدل والمنتج جمال العرض.

ويعرض فيلم "ع الزيرو" في دور العرض السينمائية.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل ومن إخراج محمد العدل وتدور أحداثه حول شخصية "حمزة" الملقب بـ"دراجون" والذي يسعى لتوفير نفقة علاج ابنه المريض، ولكن تتوالى الأحداث ليصبح أحد الأثرياء بسبب التجارة في الأعضاء البشرية.

يذكر أن جومانا مراد شاركت في رمضان 2023 في مسلسلي "عملة نادرة" مع مع نيللى كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدي، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

كما شاركت في مسلسل "بابا المجال" مع مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبه حسن، فرح يوسف، تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع.