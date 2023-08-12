الإصابات صداع في رأس ريال مدريد

يواجه ريال مدريد تحدي جديد، أمام الإصابات قبل بداية الموسم الجديد، بالدوري الإسباني لعام 2023-2024.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو اليوم، في ملعب سان ماميس، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني في موسم 2023-2024.

ويسعى فريق الملكي لبدء مشواره، بهدف استعادة اللقب الذي فقده، في الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي برشلونة.

سيواجه فريق العاصمة الإسبانية بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اختبارا صعبا في الليجا، بسبب الإصابات التي يعاني منها.

ما هي إصابات ريال مدريد؟

تيبو كورتوا

تعرض فريق ريال مدريد الإسباني، لصدمة كبيرة بسبب إصابة حارس المرمى البلجيكي، تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.

ستبعد إصابة كورتوا عن الملاعب، لفترة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبالتالي فإنه من المؤكد غيابه عن ريال مدريد طوال الموسم القادم 2023/2024.

أصبح ريال مدريد يمتلك الآن فقط أندري لونين الأوكراني، في مركز حرسة المرمى، وبالتالي سيدخل الفريق الملكي سوق الانتقالات من أجل تعويض كورتوا.

تيبو كورتوا

أردا جولر

سيفقد نادي ريال مدريد الإسباني، خدمات نجمه التركي الواعد أردا جولر، لمدة تصل إلى 45 يومًا، وبهذا لن يتمكن من تحقيق أول ظهور له اليوم مع فريق الميرينجني.

من المتوقع أن يخضع لعملية جراحية في الركبة خلال اليومين المقبلين، بعدما فشل البرنامج العلاجي الذي اتباعه منذ عدة أيام من قبل النادي الملكي.

وبحسب التقارير، يتوقع أن يستمر غياب جولر، لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

أردا جولر

فيرلاند ميندي

أعلن نادي ريال مدريد في بيان سابق، عن إصابة اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي في عضلة الفخذ الأمامية اليمنى، ومن المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين.

يواصل الظهير الأيسر الفرنسي مسلسل الغيابات، حيث غاب عن فريق الميرينجي في أكثر من 13 مناسبة على مدار الأربعة مواسم التي قضاها مع الفريق.

فيرلاند ميندي

داني سيبايوس

سيخسر ريال مدريد خدمات لاعب خط الوسط، داني سيبايوس، الذي تم تشخيص إصابته بإصابة في وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى.

لم يكشف النادي الإسباني، عن أي تفاصيل حول الوقت اللازم للاعب للتعافي، من إصابته والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مرة أخرى.

قام نادي ريال مدريد الإسباني بتجديد عقد لاعب خط الوسط، داني سيبايوس، حتى عام 2027.

داني سيبايوس

وبعيدًا عن غياب ، يمكن للاعبين مثل جود بيلينجهام وفران جارسيا أن يسجلوا ظهورهم الرسمي الأول مع فريق ريال مدريد، بجانب خوسيلو وإبراهيما دياز، بعد عودتهم إلى الفريق هذا الصيف.