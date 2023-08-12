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السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

نهال عنبر تحسم لـ"الوفد" جدل اعتزالها التمثيل|لغز ارتدائها الحجاب مع شيخ الأزهر

نهال عنبر
نهال عنبر

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عدة تفيد اعتزال الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية، بعد أيام من ظهورها بالحجاب مع شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، من داخل مشيخة الأزهر الشريف، الأمر الذي أثار دهشة الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

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نهال عنبر تكشف لـ "الوفد" حقيقة اعتزالها التمثيل

تواصلت بوابة "الوفد" الإلكترونية مع الفنانة نهال عنبر للتأكد من صحة الأنباء المتداولة بشأن اعتزالها التمثيل، لتنفي ما تردد حول تفكيرها في الإبتعاد عن الفن، مؤكدة احترامها له ولجميع أدوارها الفنية فهي لم تقدم طوال مسيرتها الفنية أي عمل فني تخجل منه لكي تترك التمثيل من أجله.

نهال عنبر مع شيخ الأزهر د. أحمد الطيب

وشددت نهال عنبر خلال تصريحاتها لـ "الوفد" على أنها لن تعتزل التمثيل مُطلقًا وستظل تقدم أعمالًا فنية لن ينساها الجمهور حتى آخر يوم من عمرها، مُضيفة: "الفن ليس حرامًا ولا أنوي الإبتعاد عنه أو أتبرأ من مشواري الفني، ولم تفكر في الموضوع من الأساس.

وأكدت نهال عنبر أنها لا تلتفت لمثل هذه الشائعات التي يتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بهدف إثارة الجدل وتصدر التريند وتشويش عقول الجمهور، مطالبة بضرورة عدم الإنسياق ورائها دون التأكد من صحتها.

نهال عنبر

نهال عنبر تحسم جدل ارتدائها الحجاب بعد صورته الأخيرة مع شيخ الأزهر

في الوقت نفسه، نفت نهال عنبر خلال تصريحاتها ارتدائها الحجاب، مؤكدة أن ما تردد حول ذلك الأمر عارِ تمامًا من الصحة، فيما أوضحت أن سبب ظهورها بغطا على الرأس "إيشارب" مع فضيلة د. أحمد الطيب كان من باب الإحترام والأدب لتواجدها داخل مشيخة الأزهر تماشيًا مع أخلاقنا الحميدة، واحترامًا لقدسية المكان.

وأَشارت عضو نقابة المهن التمثيلية، أنها ذهب إلى مشيخة الأزهر من أجل إتمام مهمة سريعة لإحدى صديقاتها، فيما وجهت جزيل الشكر لفضيلة الشيخ أحمد الطيب على حسن الإستقبال الرائع.

نهال عنبر

نهال عنبر تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "عودة البارون" بطولة حسين فهمي

على صعيد آخر، انتهت الفنانة نهال عنبر من تصوير دورها في مسلسل "عودة البارون" والذي من المقرر عرضه في قريبًا، ويشاركها البطولة نخبة مميزة من النجوم أبرزهم الفنان حسين فهمي.

تجسد عنبر خلال أحداث المسلسل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، الذي يُجسد دوره النجم حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقه المغلق. 

نهال عنبر وحسين فهمي

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