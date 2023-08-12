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السبت 12 أغسطس 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ندب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب وفاة طفلة

مديرة أمن قنا
مديرة أمن قنا

قررت جهات التحقيق بقنا، ندب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب وفاة طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قامت أسرتها بتكفينها ومحاولة دفنها دون تصريح بالدفن.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد قيام أسرة بتكفين طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاولة دفنها، دون وجود تصريح بالدفن بقرية المحروسة في مركز قنا، وتبين أن الطفلة تُدعى تقوى.ع، 8 أعوام.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ في نقادة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي قررت ندب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.