نجم إنجلترا السابق: كين اختار الطريق الصحيح

أعرب جو كول نجم منتخب انجلترا السابق عن مساندته لقرار قائد منتخب انجلترا الحالي هاري كين بالانتقال لفريق بايرن ميونخ الألماني مؤكدا ان هاري كين اختار الطريق الصحيح .

وقال جو كول خلال مقابلة مع شبكة يورو سبورت الرياضية العالمية: اساند قرار هاري كين بكل تأكيد فهو اختار الفريق الذي يستطيع مت خلاله الحصول على الالقاب والمنافسة على كل البطولات الممكنة .نعم هي مقامرة من هاري كين لكني متشوق للغاية لما سيقدمه بقميص البايرن .

وأضاف جو كول : البعض يتحدث عن كسر هاري كين لرقم الان شيرر كهداف تاريخي للدوري الانجليزي الممتاز نعم كان بأمكان هاري كين تحقيق ذلك لكن كان من الممكن خلال خمس او سبع سنوات ان يحطم الرقم لاعب مثل ايرلينج هالاند وبالتالي سيعود كين للمركز الثاني مجددا لكن البطولات والميداليات لا تنسى ولا يمكن أن يمحوها احد .سيذهب الى البايرن ويحرز البوندزليجا وربما دوري الأبطال وبعدها سيشعر بشعور مختلف وانا اتمنى له كل التوفيق واساند تماما .