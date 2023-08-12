سعر الذهب في مصر.. 140 جنيهًا زيادة في عيار 21 (تفاصيل الأسعار)

ازدادت عمليات بحث رواد التواصل الاجتماعي عبر موقع جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية عن سعر الذهب في مصر، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في تعاملات أمس الجمعة، حيث أنه استقر سعر الذهب اليوم السبت 12 أغسطس 2023 ببداية تعاملات الصاغة، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 نحو 140 جنيهًا، كما قفز سعر الجنيه الذهب بمقدار 1120 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث ارتفع من 17440 جنيه، إلى 18560 جنيهًا.

سجل سعر الذهب على المستوى العالمي، ثالث خسارة أسبوعية مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية، حيث تراجعت أسعار الذهب في أسبوع بنسبة 1.50 بالمئة، لتصل إلى مستوى 1913.76 دولار للأونصة.

- استقر سعر الذهب اليوم عيار 24 عند آخر ارتفاع له والمقدر بـ 160 جنيهًا مسجلًا 2651 جنيهًا.

- استقر سعر الذهب اليوم عيار 21 عند آخر زيادة له بنحو 140 جنيهًا ليصعد لـ 2320 جنيهًا.

- حافظ سعر الذهب اليوم عيار 18 على آخر زيادة له والمقدرة بنحو 120 جنيها، ليستقر عند 1989 جنيهًا.

- قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 1120 جنيها خلال تعاملات أمس، ليستقر اليوم عند 18560 جنيهًا.