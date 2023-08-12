محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي، غدا الأحد، بمواجهة نظيره تشيلسي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب المباراة بتشكيل ليفربول كالتالي:-

أليسون بيكير في حراسة المرمى.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون،

في الوسط: أليستر، سوبوبلاي، جاكبو.

في الهجوم: دياز، محمد صلاح، جوتا.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

ومن المقرر أن تطلق مباراة ليفربول وتشيلسي غدا الأحد في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و السابعة و النصف بتوقيت أبوظبي.

ويتطلع محمد صلاح لإعادة البريق لليفربول من جديد وقيادة الفريق للتتويج للمرة الـ20 بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي فقده في المواسم الثلاثة الأخيرة، من أجل معادلة الرقم القياسي الذي يحمله مانشستر يونايتد، كأكثر الفرق حصولا على لقب البطولة بنظاميها القديم والحديث.