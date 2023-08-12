برشلونة ينجح في قيد جوندوجان قبل ساعات من مواجهة خيتافي

نجح فريق نادي برشلونة الإسباني في قيد لاعبه الالماني الكاي جوندوجان نجم وسط الفريق، في قائمة الموسم الجديد 2023-2024، والذي يبدأ غدًا الأحد بالنسبة للبلوجرانا في الليجا الإسبانية أمام فريق خيتافي.

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برشلونة يقيد جوندوجان قبل ساعات من لقاء خيتافي

ونجح فريق برشلونة في قيد لاعبه الجديد ألكاي جوندوجان قبل 24 ساعة فقط من مواجهة خيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

من المقرر أن يلعب برشلونة أمام خيتافي مساء الأحد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتي ستقام على ملعب ستاد كوليسيوم الفونسو بيريز، بقيادة جوندوجان.

انتقل الكاي جوندوجان إلى نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة انتقل حر، بعدما وقع على عقود لمدة موسمين تنتهي بنهاية يونيو عام 2025، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وبشرط جزائي في عقد اللاعب يبلغ 400 مليون يورو.