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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

شرطة النقل تُكثف حملاتها وتضبط 1745 قضية

شرطة النقل و المواصلات
شرطة النقل و المواصلات

واصلت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية جهودها لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

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وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1745) قضية متنوعة. 

شرطة الكهرباء تُواصل حملاتها..تحرير 12734 قضية سرقة تيار

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (12734) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم  عن ضبط (170) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (78) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً، وذلك بتكثيف الحملات على كافة الأرجاء.

ويشن رجال الوزارة حملاتهم من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات لتحقيق السيطرة والأمن.

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