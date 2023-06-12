بركان "مايون" يقذف حممًا بركانية .. انبعاث رماد وغازات سامة

عملية فرار جماعي لعشرات الآلاف من السكان، بسبب نشاط أحد البراكين في الفلبين، وبدأ بركان مايون الأكثر نشاطًا في الفلبين قذف حممًا بركانية على طول منحدراته، اليوم الأثنين، مما شكل خطرًا على عدد من سكان المنطقة بشكل كبير.

فرار جماعي بسبب بركان مايون

والبركان الذي قذف حممًا بركانية اليوم بالفلبين، يعد واحدًا من البراكين الأكثر نشاطًا في الفلبين، واضطر عدد من سكان المنطقة للفرار بسرعة من انفجار عنيف ضرب المنطقة ومتكرر تعرض المنطقة لحالة من الانفجارات البركانية المتكررة، وكان غادر من المناطق التي بها نشاط بركاني الأسبوع الماضي، عدد من السكان والذي وصل عددهم لأكثر من 12600 شخص.

فرار عدد من السكان من "بركان مايون"، ضمن عمليات إجلاء إلزامية منذ زيادة النشاط البركاني هناك الأسبوع الماضي، وما زالوا آلاف سكان داخل منطقة الخطر الدائم الواقعة أسفل مايون.

وخرجت عدد من التحذيرات لسكان المنطقة المحيطة بالبركان، من قبل تيريسيتو باكولكول، مدير المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، والذي حذر من إمكانية قذف الحمم البركانية قد تتسع المنطقة عالية الخطورة، وكانت أعلنت السلطات منذ فترة طويلة أن هذه المنطقة محظورة، لكن آلاف السكان عاشوا وزرعوا في هذه المنطقة، ولم يكن لديها مكان آخر.

بركان

وتحذيرات السلطات خرجت خلال الساعات الأخيرة، والتي تنوه على السكان بأنه يجب أن يستعد السكان الذين يقطنون منطقة الخطر للمغادرة إلى ملاجئ الطوارئ، بدا واضحا تدفق الحمم البركانية أسفل الأخاديد الجنوبية الشرقية للبركان لساعات يوم الأحد ليلا.

وكانت تعرضت عدد من المناطق بالفلبين، لإعصار منذ أقل من شهر، وكانت نجحت السلطات الفلبينية في إجلاء مئات الأشخاص وإغلاق عددًا من المدارس والمكاتب كم فرضت حظرًا على الإبحار اليوم (الإثنين) مع اقتراب إعصار ماوار من مقاطعات البلاد الشمالية.

ووثق مقطع فيديو لقطات من الأضرار التي تسببها إعصار ماوارا لمدن الفلبين المختلفة.

وغمرت المياه العديد من المنازل ليلا فجراء الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرعد والبرق، فيما تسببت الرياح العاتية بمدينة "كوتاباتو" في سقوط الأشجار وانقطاع الطرق.

ورفعت السلطات الفلبينية، اليوم الإثنين، مستوى التحذير من الرياح المصاحبة لإعصار "ماوار" المعروف محليا باسم "بيتى"، وذلك فى جزيرة "لوزون" بشكل خاص.