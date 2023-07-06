أكاديمي: مصر ملتزمة بتخفيض انبعاثات الكربون (شاهد)

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أن حجم الانبعاثات من قطاع الطاقة على مستوى العالم يمثل 64.5% من إجمالي الانبعاثات، ونسبة مصر من حجم الانبعاثات ضئيل للغاية، بالإضافة إلى أن مصر استهدفت تقليل حجم الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون.

وقال “سمعان”، خلال تصريحاته عبر فضائية “dmc”، اليوم الخميس، أن مصر ملتزمة بتخفيض انبعاثات الكربون، حيث تقوم خطة 2030 على بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات ومستدام.

وأشار إلى أن مصر تبحث عن بدائل جديدة للطاقة الأحفورية من خلال الهيدروجين الأخضر والرياح ومصادر أخرى، معلقًا: "مصر تؤكد دورها الريادي في تقليل استخدام المواد البترولية والفحم".

وفي سياق آخر، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن مصر ملتزمة بالعمل على خفض انبعاثات الكربون على الرغم من أن النمو السكانى السريع فى مصر يتطلب زيادة استهلاك الطاقة التقليدية، لافتًا إلى دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة.

وقال الملا في كلمة له، اليوم الخميس، فى جلسة عن انتقال الطاقة أمام الندوة الدولية الثامنة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا - إن الحديث عن انتقال الطاقة يتطلب تذكر مشكلة فقر الطاقة واحتياج الملايين للكهرباء وخدمات الطاقة الأساسية.

وأشار إلى أن الاعتماد على النفط والغاز ليس مصدر مشكلة لجهود معالجة تغير المناخ بل هما جزء من الحل في برامج تحول الطاقة الناجحة، لافتًا إلى ضرورة التركيز على التعاون الدولي لخفض الانبعاثات الضارة.

وأوضح الملا، أن تحديث استراتيجيات الطاقة في مصر مستمر بالاعتماد على التكنولوجيا، مشيرًا إلى السعي للاعتماد بشكل أكبر على الغاز والطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر.

وذكر الملا أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ العام الماضي كان ناجحً للغاية، وكان مصدر فخر لمصر ولكل دول أفريقيا، ولفت الملا إلى أن صناعة النفط في مصر تعتمد على استثمارات شركات الطاقة الدولية.