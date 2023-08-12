الهلال والنصر.. كل ما تريد معرفته عن نهائي البطولة العربية

يتقابل فريقا الهلال والنصر السعوديين، مساء اليوم، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية( الحوية)، تحت صافرة تحكيمية للمغربي رضوان جيد، في نهائي مرتقب لحسم لقب البطولة العربية.

مشوار الفريقين

وهزم الهلال السعودي نظيره الشباب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بالدور نصف النهائي من البطولة فى المباراة التى جمعتهما بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال ليحجز مقعدا في نهائي البطولة أمام النصر، فيما أقصى الزعيم مواطنه اتحاد جدة بنتبجة 3ـ 1 بالدور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

و تخطى الهلال السعودي مرحلة دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثانى برصيد 4 نقاط، بعد السد القطرى متصدر المجموعة الثانية.

وعلى الجانب الأخر، حجز فريق الكرة الأول بنادى النصر بطاقة التأهل تأهل النصر بمرحلة دور المجموعات بعد تواجه فى المركز الثانى بالمجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف فريق الشباب المتصدر، برصيد 7 نقاط، لبنما تمكن العالمى من هزيمة الرجاء المغربي بنتيجة 3 ـ 1 بالدور ربع النهائي .

وضرب النصر موعدا مع الزعيم بالمباراة النهائية بالبطولة العربية بعد تخطيه نظيره الشرطة العراقي من الدور نصف النهائي بهدف دون رد.

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد- كاليدو كوليبالي- علي البليهي- ياسر الشهري

الوسط: محمد كنو- روبن نيفيز- ميشيال ديلجادو- سالم الدوسري- سافيتش

الهجوم: مالكوم.

تشكيل النصر المتوقع

في مركز حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام- علي لاجامي- عبدالله مادو- أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخبيري- مارسيلو بروزوفيتش- سيكو فوفانا

الهجوم: ساديو ماني- أندرسون تاليسكا- كريستيانو رونالدو

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

و تنطلق صافرة بدأ أحداث نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال بين الهلال والنصر في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، فيما تذاع أحداث نهائي البطولة بشكل حصري عبر قناة “ SSC 1HD " بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

حكم مباراة نهائي بين النصر والهلال في البطولة العربية

و قرر الاتحاد العربي لكةر القدم اسناد مهمة مباراة النهائي للحكم المغربي رضوان جيد، ويعاونه الأول لحسن آزاكو، والمساعد الثاني مصطفى أكركاد، ومحمود البنا حكمًا رابعًا، وسيكون سمير الكزاز حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه قوراري مقران كمساعد لحكم الفار.