موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

ينتظر عشاق الكرة العربية المواجهة المرتقبة بين الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية للأندية.

وتقام مباراة الهلال والنصر مساء اليوم السبت عند تمام السادسة بتوقيت القاهرة والرياض على أرضية استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في نهائي البطولة العربية.

وكان الهلال قد تأهل إلى نهائي البطولة العربية للأندية بعد إقصاء الشباب من نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل النصر على حساب الشرطة العراقي بهدف سجله كريستيانو رونالدو.

وأسند الاتحاد العربي، إدارة مباراة الهلال والنصر إلى الحكم المغربي رضوان جيد، ويعاونه الأول لحسن آزاكو، والمساعد الثاني مصطفى أكركاد، ومحمود البنا حكمًا رابعًا وسيكون سمير الكزاز حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه قوراري مقران كمساعد لحكم الفار.

ونفدت تذاكر المباراة بعد دقائق قليلة من طرحها وذلك في ظل حرص جماهير الهلال والنصر على المساندة الجماهيرية من دخل مدرجات الملعب في النهائي العربي.