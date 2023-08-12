"إزاي تحدد مصيرك.. وتختار كليتك".. ندوة بجامعة النيل بحضور سفير الشغل

تستضيف جامعة النيل الأهلية، برئاسة الأستاذ الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، يوم الإثنين ٢١ أغسطس الجاري على مسرح الجامعة بالشيخ زايد، رائد الأعمال المصري، أندرو أشرف، والملقب بـ " سفير الشغل " على مواقع التواصل الاجتماعي، في حوار مفتوح مع طلاب الثانوية العامة، تحت عنوان " ازاي تحدد مصيرك بعد الثانوية العامة".

ومن المقرر أن يتحدث رائد الأعمال أندرو أشرف خلال اللقاء عن احتياجات سوق العمل في مصر وأهم الوظائف المطلوبة فيه، والتحديات التي يواجهها السوق خلال السنوات القادمة لاسيما مع توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة.

كما يتضمن اللقاء مجموعة من النصائح والتوجيهات لخريجي الثانوية العامة تدور حول كيفية تحديد المصير واختيار الكلية الملائمة، وسبل تحقيق النجاح في الحياة العملية، وأولى خطوات الانطلاق في مجالات ريادة الأعمال.

وتضم جامعة النيل 4 كليات وهم، إدارة الأعمال، الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، والحد الأدنى لسنوات التخرج يمكن تحقيقه في 3.5 سنوات في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية، أو في 4 سنوات في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

وتتيح جامعة النيل الأهلية، إمكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات، ففي مجال الهندسة والعلوم التطبيقية، جامعة ميتشجين بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة وندسور بكندا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مجال الإدارة الاعمال جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ESC كليرمونت لإدارة الأعمال بفرنسا.

كما تتيح الدراسة في جامعة النيل الأهلية فرص للخريجين للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم وكذلك الخريجين الذين تم توظيفهم في أهم الشركات العالمية.