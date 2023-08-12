الشرقية تستجيب لشكاوي المواطنين بتوفير سيارات وصناديق لجمع القمامة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مشاكل المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام ‏و المواقع الإلكترونية موجهًا المسئولين بفحصها وحلها فوراً‎ لتلبية إحتياجات المواطنين، والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.

ورداً على ما نشر تحت عنوان "أهالي صان الحجر بالشرقية يشكون من إنتشار القمامة خلف الوحدة المحلية" مما يعرضهم لخطر الأمراض والأوبئة الخطيرة..

أفادت رئاسة مدينة صان الحجر أنه تم توفير عدد ٢ صندوق لجمع القمامة بالمنطقة المذكورة، ويتم المرور يومياً لتفريغهم، وذلك حفاظا على سلامة البيئة وأرواح المواطنين.

ورداً على شكوى تحت عنوان "إستكمال مشروع الصرف الصحي مطلب أهالي قرية العباسة الكبري بأبو حماد"

أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه تم الإنتهاء من المشروع وجاري تطهير وتسليك المطابق وتسليمها لشركة المياه تمهيداً لبدء تجارب التشغيل ودخول المشروع الخدمة، وذلك لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

واستجابة للشكوى المنشورة تحت عنوان "أهالي قرية العزازي بفاقوس يشكون من إهمال الوحدة الصحية" الأمر الذي يعرض المرضى للخطر في حالات الطواريء..

أفادت مديرية الشئون الصحية، أن الوحدة يتوافر بها كافة القوي البشرية "بشري - أطفال - صيدلي تمريض - فني معمل - فني تركيب أسنان - رائدة - تنظيم أسرة - متابعة أطفال - حوامل - مراقب صحي - طواريء" بالإضافة إلى بعض الخدمات التي تقدمها الوحدة كالآتي:

·الرعاية الأساسية والشؤون الوقائية .

· التطعيمات المختلفة ( كورونا - المدارس).

· المبادرات الرئيسية "السمعيات - الأم والجنين - الإعتلال الكلوي -صحة المرآه -الأنيميا والتقزم- كبار السن".

· وحدة إسعاف بقرية أكياد والتي تبعد عن الوحدة 4 كم تقريبا.

·عدد 2 وحدة إسعاف بقرية الصالحية القديمة، والتي تبعد عن الوحدة 5 كم تقريبا .

وأفادت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بخصوص شكوى الأهالي من انتشار الكلاب الضالة والتي تسبب الذعر والخوف للمارة والأطفال..

أنه تم تشكيل لجنة من المديرية وتم التعامل مع الكلاب الضالة المتواجدة بالمنطقة والتخلص منها بطريقة صحية وآمنة، وذلك حفاظاً علي سلامة البيئة وأرواح المواطنين ، جاء ذلك ردا علي ما نشر تحت عنوان "أهالي كفر موسي بالزقازيق يشكون انتشار الكلاب الضالة".