وفاة مسن وإصابة مزارع وطالبة بطلقات نارية في البلينا

شهد نجع العجمي بقرية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات النسب نتج عنها وفاة عجوز في بداية العقد السابع من العمر إثر إصابته بطلق ناري بالرأس وإصابة مزارع في العقد الرابع من العمر بطلق ناري بالجانب الأيمن وطالبة في الثامنة عشرة من عمرها بطلق ناري بالظهر، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط الجناة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومتوفى ومصابين بناحية نجع العجمي التابع لقرية الساحل قبلي / دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محي الدين . ع . م" 63 سنة بالمعاش توفي أثر إصابته بطلق ناري بالرأس و"محمود . هــ . م" 38 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالجانب الأيمن و"هاجر . ع . ح" 18 سنة طالبه مصابه بطلق ناري بالظهر " وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.





وطرف ثان "مختار . أ . م" 27 سنة عامل و"محي الدين . ع . أ" 62 سنة مزارع وجميعهم مقيمين بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية وإتهم الثاني والثالثه من الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم نجم عنها إصابتهما ووفاة الأول بسبب خلافات النسب .





وبسؤال الطرف الثاني اعترفا بارتكابهما الواقعه لذات الخلافات .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .