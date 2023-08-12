السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائبة أسماء الجمال: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

النائبة الوفدية أسماء
النائبة الوفدية أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية

قالت النائبة الوفديه أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب لحمل المسئولية، مؤكدة إن الفترة الماضية شهدت تمكينا حقيقيا للشباب المصري من خلال عدة مؤتمرات منذ عام 2016 الذي أطلق عليه عام الشباب المصري.

txt

صحة النواب تثمن الاهتمام الرئاسي بعلاج غير القادرين على نفقة الدولة

txt

عربية النواب تدين بشدة استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في جرائمها ضد الفلسطينيين

txt

تضامن النواب تثمن توفير 500 ألف شنطة سلع للأسر الأولى بالرعاية

وأضافت "الجمال" أن العالم خصص يوم 12 أغسطس يوما للشباب لإبراز قضايا "حماة المستقبل" وتحفيزهم على المشاركة الجدّية في مختلف جوانب الحياة، واليوم العالمي للشباب فرصة للاحتفال بأصوات الشباب وأعمالهم ومبادراتهم ونجاحاتهم وتسليط الضوء على أفكارهم، ويتم تنظيم ندوات وفعاليات ثقافية عالمية للتعريف بدورهم والمطلوب منهم.

وأوضحت الجمال، أصبح لدينا الآن نواب محافظين ونواب في البرلمان وفى الجهاز التنفيذي ومساعدى وزراء، كل هذا تمكين حقيقي للشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدة أن الشباب هم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها،  

وتقدمت النائبة أسماء الجمال بتهنئة لجموع الشباب على مستوى العالم، وخاصة الشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب والذي يصادف يوم 12 أغسطس من كل عام.


 

مواد متعلقة

صحة النواب تثمن الاهتمام الرئاسي بعلاج غير القادرين على نفقة الدولة

عربية النواب تدين بشدة استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في جرائمها ضد الفلسطينيين

تضامن النواب تثمن توفير 500 ألف شنطة سلع للأسر الأولى بالرعاية

تضامن النواب يثمن توفير الأوقاف نصف مليون شنطة سلع للأسر

عربية النواب: مصر حريصة على دعم واستقرار ووحدة السودان

صحة النواب تثمن تصدير أولى الشحنات الدوائية للشركات المصرية إلى زيمبابوى