النائبة أسماء الجمال: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

قالت النائبة الوفديه أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب لحمل المسئولية، مؤكدة إن الفترة الماضية شهدت تمكينا حقيقيا للشباب المصري من خلال عدة مؤتمرات منذ عام 2016 الذي أطلق عليه عام الشباب المصري.

وأضافت "الجمال" أن العالم خصص يوم 12 أغسطس يوما للشباب لإبراز قضايا "حماة المستقبل" وتحفيزهم على المشاركة الجدّية في مختلف جوانب الحياة، واليوم العالمي للشباب فرصة للاحتفال بأصوات الشباب وأعمالهم ومبادراتهم ونجاحاتهم وتسليط الضوء على أفكارهم، ويتم تنظيم ندوات وفعاليات ثقافية عالمية للتعريف بدورهم والمطلوب منهم.

وأوضحت الجمال، أصبح لدينا الآن نواب محافظين ونواب في البرلمان وفى الجهاز التنفيذي ومساعدى وزراء، كل هذا تمكين حقيقي للشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدة أن الشباب هم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها،

وتقدمت النائبة أسماء الجمال بتهنئة لجموع الشباب على مستوى العالم، وخاصة الشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب والذي يصادف يوم 12 أغسطس من كل عام.



