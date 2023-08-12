كين : سعيد بكوني احد افراد عائلة بايرن ميونخ

بعد انتهاء أجراءات انتقاله بشكل نهائي لصفوف بايرن ميونخ أعرب الانجليزي الدولي هاري كين عن سعادته التامة بأنتقاله للنادي البافاري معتبرا ان انتقاله لصفوف البايرن سيكون اهم محطة في سجله الرياضي .

وقال هاري كين عقب توقيعه التعاقد بشمل رسمي مع بايرن ميونخ واجتيازه الكشف الطبي: سعيد للغاية كوني أصبحت احد افراد عائلة بايرن ميونخ . بايرن ميونخ هو أحد اكبر اندية العالم وكم كنت اتمنى ان اثبت وجودي في اكبر المستويات الكروية التي يمثلها العملاق البافاري. ووجه كين كلمة لجماهير توتنهام قائلا: لا شك انها لحظات هامة . لقد قضيت في السبيرز ٢٠ عاما من حياتي كان فيها لحظات هامة ولحظات لا تنسى . لقد كان هذا هو التوقيت المناسب لمغادر توتنهام لي لابدأ الموسم دون اي مشاكل وتركيز كامل وايضا لزملائي في توتنهام ليكونوا في كامل عطائهم وتركيزهم مع الجهاز الفني الجديد الذي اتمنى ان ينجح في إعادة توتنهام الى المقدمة والمنافسة على البطولات. لن أقول وداعا لكني اقول الى اللقاء لان لا أحد يعلم ما تخبئه الايام .

وكان بايرن ميونخ قد أعلن بشكل نهائي انتقال هاري كين الى صفوفه مقابل ١٢٠ مليون يورو الى جانب حوافز اخرى سيحصل عليها فريق توتنهام حال حصوله على بطولات مع بايرن ميونخ .

يذكر ان هاري كين هو الصفقة الرابعة لبايرن ميونخ خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد الكوري كيم مين جاي مدافع نابولي الايطالي و رافائيل جيريرو من بروسيا دورتموند و ماركوس ليميار من لاييبزيج.