قوات الاحتلال تعتقل صيادين من غزة وتصادر قاربهما

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، صيادين اثنين وصادرت قاربهما في بحر شمال قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.





وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة، إن زوارق الاختلال هاجمت قارب صيد صغير، وسط إطلاق نار كثيف وحاصرته واعتقلت صيادين كانا على متنه، وصادرت القارب واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وفي سياق آخر، أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، والعشرات بحالات اختناق، إثر الاعتداء على مسيرة كفر قدوم بقلقيلية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، بعد الاعتداء على مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن بمدينة نابلس.