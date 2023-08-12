هام للمغتربين.. مواصفات غير مسموح لها بالترخيص لاستيراد السيارات من الخارج

بعد الإعلان عن التطبيق..

أعلنت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن بشرى سارة للمشتركين فى مبادرة سيارات المصريين بالخارج، حول موعد إطلاق تطبيق المبادرة الذي ينتظره الكثير من المغتربين.

وقالت وزيرة الهجرة، “إن كل من سجل على التطبيق الإلكترونى الخاص بالمبادرة ولم يستطع استكمال الإجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، خلال فترة عملها والتى استمرت 6 أشهر، ومن صدرت له موافقات استيرادية، يمكنه استكمال الإجراءات”.

ويتساءل الكثير من المصريين في الخارج، حول الضوابط المحددة لاستيراد سيارة معفاة من الجمارك والرسوم، وبدورها تقوم وزارة الهجرة بالرد على كافة الاستفسارات.

ونقدم في التقرير التالي، المواصفات غير المسموح لها بالترخيص لإستيراد السيارات وتسييرها في البلاد، وذلك وفقا لتقرير مجلس الوزارء.

- السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن.

- السيارات ذات التجهيزات والإعدادات اللاسلكية المحظورة.

أما عن الشروط اللازمة لاستيراد السيارة الخاصة

- ضرورة وجود إقامة قانونية سارية في الخارج.

- أن يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.

- ضرورة أن تكون سنة الصنع للسيارة 2019 أو أحدث إذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة.

- أن يقدم الطالب كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل، بجانب الإفصاح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.

وفيما يتعلق بالسيارات المحظور استيرادها فتشمل: " السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها".

ويجب أن تكون الموافقة الاستيرادية صالحة فقط لأغراض النقل المباشر للسيارة إلى مصر من دولة الإقامة نفسها، أو من أي دولة تخضع في علاقتها بمصر لذات المعاملة الجمركية لدولة الإقامة (تتمتع بذات الإعفاء الجمركي حال وجوده).

وفي حالة الرغبة في شراء السيارة من إحدى الدول الأوروبية، يتعين أن يكون شحن السيارة في هذه الحالة من دولة الإقامة، وليس من الدولة الأوروبية مباشرة.

يذكر أن مجلس النواب، قد وافق نهائيا في وقت سابق، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.