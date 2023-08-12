روحانيات أحمد العمري تختتم مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة بحفل للمنشد احمد العمرى وفرقته، يقام في الثامنة والنصف مساء الإثنين 14 أغسطس بمسرح أوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج مجموعة من الاغانى والابتهالات والأناشيد الدينية منها حمدا لك الله ، تملكتموا عقلى ، لبيك يا سرى ، مولاي ، صلاة من الرحمن ، ياصلاة الزين ، لاجل النبى ، غالى أنت غالى ، صلوا ، على من ذكر الله ، المسك فاح وقمر .

من هو المنشد أحمد العمري؟

جدير بالذكر ان أحمد العمري منشد وصوليست بدار الأوبرا المصرية ، حصل علي العديد من الجوائز فى مختلف المسابقات المتخصصة منها المركز الأول في مسابقة الفائزون الدولية ، المركز الأول في مسابقة أندي الأصوات بالجامع الأزهر ، المركز الأول في مسابقة إبداع كمدرب لعدد من جامعات مصر ، قام بإحياء حفل إفتتاح المركز الثقافي الإسلامي اضافة الى إحياء احتفالية الدولة بليلة القدر ، قدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر .