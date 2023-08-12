السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

روحانيات أحمد العمري تختتم مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور

بوابة الوفد الإلكترونية

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة بحفل للمنشد احمد العمرى وفرقته، يقام في الثامنة والنصف مساء الإثنين 14 أغسطس بمسرح أوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج مجموعة من الاغانى والابتهالات والأناشيد الدينية منها حمدا لك الله ، تملكتموا عقلى ، لبيك يا سرى ، مولاي ، صلاة من الرحمن ، ياصلاة الزين ، لاجل النبى ، غالى أنت غالى ، صلوا ، على من ذكر الله ، المسك فاح وقمر .

 

 من هو المنشد أحمد العمري؟

جدير بالذكر ان أحمد العمري منشد وصوليست بدار الأوبرا المصرية ، حصل علي العديد من الجوائز فى مختلف المسابقات المتخصصة منها المركز الأول في مسابقة الفائزون الدولية ، المركز الأول في مسابقة أندي الأصوات بالجامع الأزهر ، المركز الأول في مسابقة إبداع كمدرب لعدد من جامعات مصر ، قام بإحياء حفل إفتتاح المركز الثقافي الإسلامي اضافة الى إحياء احتفالية الدولة بليلة القدر ، قدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر .

مواد متعلقة

"فريدة" يمثل مصر بمهرجان الزرقاء بالأردن

حصيلة إيرادات فيلم مرعي البريمو في السينمات

إيرادات فيلم البطه الصفرا في آخر ليلة عرض

تفاصيل إذاعة حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري على قناة on

فرقة الحضرة تختتم حفلات المهرجان الصيفي بالأوبرا.. صور

انطلاق مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور.. صور

أحمد فؤاد سليم :تكريمي من مهرجان المسرح المصري حفزني لتقديم أعمالًا جيدة

سامي عبد الحليم: عملي كأستاذ أثر علي كممثل ومخرج