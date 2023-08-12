مجاناً.. انطلاق الخدمات الرقمية بمكتبة مصر العامة بدمنهور

أعلنت مكتبة مصر العامة بدمنهور عن بدء العمل بـخدمات "المكتبة الرقمية" بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة ومنصة "نوري".

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لمجالات التحول الرقمي والتطور التكنولوچي وربطهما بإثراء الحياة الثقافية خاصةً للنشء والشباب.

وتعد المكتبة الرقمية منصة الكترونية ثقافية و أدبية هامة تتيح العديد من الكتب و الاصدارات في شتى المجالات التي تستهدف الأطفال والشباب حتى 16 عام ، كما تتيح خدمات مميزة في شرح الكتب لذوى الهمم "الاعاقة السمعية".

و أشار أحمد الهواشي مدير المكتبة ، ان خدمات المكتبة الرقمية متاحة بمقر المكتبة بدمنهور يوميا بالمجان عدا الجمعة، من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً ، بالإضافة إلى إتاحتها ضمن أنشطة وخدمات أتوبيس المكتبة المتنقلة خلال جولاته بقرى ومراكز حياة كريمة داخل محافظة البحيرة .