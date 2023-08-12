نائب التنسيقية: الاهتمام بالشباب ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها

في يومهم العالمي..

قال النائب خالد بدوي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية نجحت في وضع الشباب في كافة المسارات لجعلهم في قلب الحدث، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأن شباب هو أمل ومستقبل هذا الوطن العظيم، موضحا أن الاهتمام بالشباب ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها.

وأضاف بدوي، في تصريحات له اليوم أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبيرا بمنظومة الشباب وهو ما تحقق جليا على أرض الواقع حيث مشاركتهم في كافة الأحداث والمؤتمرات، فضلا عن الدفع بهم في الانتخابات البرلمانية وكذلك المناصب التنفيذية حيث نواب ومعاوني وزراء ومحافظين، لافتا أن الشباب هو عماد الدولة ومؤسساتها.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الدولة المصرية تسعى دائما لتمكين شبابها ورفع قدراتهم وخبراتهم ، مضيفا: القيادة السياسية دعمت الشباب بشكل غير مسبوق حيث منحتم الثقة باعتبارهم قادة المستقبل وجيل الغد، وكان ذلك واضحا في حضورهم ومشاركتهم كبرى الأحداث لطرح أفكارهم وتبادل آرائهم مع المسئولين لوضع حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع.

وهنأ بدوي، شباب مصر وشباب العالم بمناسة اليوم العالمي للشباب والذي يصادف يوم 12 أغسطس من كل عام، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية لتمكين الشباب في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها.