الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس الشيوخ يستقبل وفد فيتنامي برئاسة تران كوانج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس الوفد الفيتنامي رفيع المستوى الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر حاليًا برئاسة تران كوانج نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.

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رحب المستشار "عبدالرازق" بالوفد الفيتنامي مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين مؤكداً على أهمية تطويرها للوصول بها إلى افضل المستويات برلمانيًا وتجاريًا واقتصاديًا، خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين الصديقين لدعم التعاون الثنائي بينهما تحقيقاً لمصالح الشعبين الصديقين.

جانب من اللقاء 

من جانبه أبدى رئيس الوفد الفيتنامي سعادته بزيارة مصر وتقديره لحسن الاستقبال الذي لمسه الوفد منذ حضوره للقاهرة.

جانب من اللقاء 

 تطوير العلاقات بين الدولتين الصديقتين 

وقدم " لو كوانج" التهنئة للمستشار "عبدالرازق" بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وكذلك مرور ٦٠ عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام مؤكدًا على أن زيارته لمصر تهدف إلى تطوير العلاقات بين الدولتين الصديقتين في مختلف المجالات لافتًا إلى أهمية تبادل الزيارات والوفود الشعبية والتنفيذية لتحقيق ذلك، ووجه نائب رئيس وزراء فيتنام الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة فيتنام والبرلمان الفيتنامي في اقرب وقت وهو مارحب به رئيس مجلس الشيوخ.

جانب من اللقاء 

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

جانب من اللقاء 

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