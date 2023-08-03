برلمانية تطالب بعدم تغيير الزي المدرسي لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، المدارس الخاصة بعدم تغيير الزي المدرسي بهدف رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية التي تعاني هذه الفترة الصعبة من ضغوط الحياة وارتفاع الأسعار لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسرة.

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى طلب مناقشة تقدمت به إلي رئيس مجلس الشيوخ ووزير التربية والتعليم : أن هناك عدد كبير من الشكاوي وصلت لها من أولياء الأمور بشأن أجبار المدارس الخاصة لهم بشراء الزي المدرسي الجديد لطلاب المدرسة.

وأستطردت النائبة ريهام عفيفي قائلة: الغريب أن الزي المدرسي الجديد لا يختلف عن الزي القديم إلإ فى شكل البادج لافتة إلي أن بعض المدارس أبلغت اولياء الأمور بضرورة الاعتداد بالزي المدرسي الجديد رغم عدم ضرورة ذلك في ظل هذا الوضع القائم.

وأشارت إلى أن بيزنس الزي المدرسي للمدارس أصبح أزمة تواجه كثير من الأسر المصرية سنويا مشيرة إلي أنه من الضروي التخلي عن فكرة الزى المدرسي في ظل الظروف الحياتية التى تواجهها الأسر بسبب ارتفاع الأسعار.

التدخل لحل أزمة الزي المدرسي المتكررة سنويا

وناشدت النائبة ريهام عفيفي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بضرورة التدخل لحل أزمة الزي المدرسي المتكررة سنويا والتى تستهدف تخصيص جزء من ميزانية المنزل لشرائه وضرورة وضع ضوابط حاكمة تلزم تلك المدارس بعدم الخروج عنها.

وقالت : أن الاهتمام بالعملية التعليمية داخل المدارس أهم بكثير من أختيار زي مدرسى جديد مع بداية كل عام دراسي.

واقترحت تخصيص زي موحد للمدارس الخاصة مع تحديد لون وشكل البادج لكل مدرسة ،ونفس الحال للمدارس الناشيونال طالما الزي في حالة جيدة.