بايرن ميونخ ولايبزيج.. موعد مباراة السوبر الألماني والقنوات الناقلة

يتقابل فريق الكرة الأول بنادى بايرن ميونخ ونظيره لايبزيج، مساء اليوم في المواجهة المرتقبة التى تجمعهما على لقب بطولة السوبر الألماني.

وتقام مباراة السوبر الألماني بين بايرن ميونخ ولايبزيج على ملعب "أليانز آرينا" فى تمام الساعة العاشرة الا الربع مساء اليوم، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري.

و توج بايرن ميونخ ببطولة الدوري الألماني النسخة الماضية، فيما حقق فريق لايبزيج لقب بطولة كأس ألمانيا، الموسم المنقضي.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في السوبر الألماني

من المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج على لقب السوبر الألمانى في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولايبزيج

وتذاع مباراة السوبر الألمانى بين بايرن ميونخ ولايبزيج عبر قناة ـــ beIN Sports HD 3، Sky Sports Football UK ، Sat. 1 Deutschland