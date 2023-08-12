حبس ربة منزل متهمة بإنهاء حياة زوجها بعد اكتشافه وجود علاقة آثمة بينها وآخر بالشرقية

قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، حبس ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بقتل زوجها خنقًا، بعد اكتشافه وجود علاقة آثمة مع آخر

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول "جمال. إ. ع" جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى ههيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين مقتل المجني عليه على يد زوجته ربة منزل 25 عاما، حيث تخلصت منه بطريق الخنق، وذلك بعدما اكتشف وجود علاقة آثمة بينها وبين أحد أقاربه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وعشيقها، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.