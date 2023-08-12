السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم البطه الصفرا في آخر ليلة عرض

أفيش فيلم البطه الصفرا
أفيش فيلم البطه الصفرا

 

بلغت إيرادات فيلم البطه الصفرا، أمس الجمعة 219 ألف جنيه، ليتجاوز إجمالي إيرادات الفيلم نصف مليون جنيه خلال تلك الفترة.

 

وكان انتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم يتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

 

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وبأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

 

تفاصيل فيلم البطة الصفرا 


ويذكر ان فيلم  “البطة الصفرا”، بطولة كل من النجوم : 'النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.

 

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول رئيسة عصابة غادة عادل يتورط دكتور جامعي منغلق على نفسه بالسرقة مع العصابة محمد عبد الرحمن، توتا لدخول في العديد من الأزمات.

مواد متعلقة

تفاصيل إذاعة حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري على قناة on

فرقة الحضرة تختتم حفلات المهرجان الصيفي بالأوبرا.. صور

انطلاق مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور.. صور

أحمد فؤاد سليم :تكريمي من مهرجان المسرح المصري حفزني لتقديم أعمالًا جيدة

سامي عبد الحليم: عملي كأستاذ أثر علي كممثل ومخرج

أسعار تذاكر حفل أنغام في مهرجان العلمين

مستر إكس يتصدر الإيرادات بدور العرض السعودية

رحلة عبر آلاف السنين الضوئية ينظمها متحف الطفل بمرصد القطامية الفلكي