أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار الفاكهة.. حالة من التباين شهدتها أسعار الفاكهة خلال تعاملات صباح اليوم السبت في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وسجلت أسعار التفاح البلدي 30 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجلت المانجا السكري سعر 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة خلال تعاملات صباح اليوم السبت في سوق العبور والاسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحوالاتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت

الفاكهة

تفاح أخضر 55 جنيها.

عنب أحمر 25 جنيها.

مانجا سكري 30 جنيها.

تفاح سوري 40 جنيها.

تفاح مستورد 55 جنيها.

تفاح بلدي 30 جنيها.

عنب أخضر 25 جنيها.

كانتلوب 15 جنيها.

ليمون 20 جنيها.

موز 15 جنيها.

كيوي 55 جنيها.

تفاح أصفر 55 جنيها.

برقوق مستورد 50 جنيها.