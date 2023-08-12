السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

الفاكهة
الفاكهة

أسعار الفاكهة.. حالة من التباين شهدتها أسعار الفاكهة خلال تعاملات صباح اليوم السبت في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وسجلت أسعار التفاح البلدي 30 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجلت المانجا السكري سعر 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة خلال تعاملات صباح اليوم السبت في سوق العبور والاسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحوالاتي:

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

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الصحة: تقديم 154 ألفا و191 خدمة في كافة التخصصات الطبية والعلاجية

أسعار الفاكهة اليوم السبت 

الفاكهة

تفاح أخضر 55 جنيها.

عنب أحمر 25 جنيها.

مانجا سكري 30 جنيها.

تفاح سوري 40 جنيها.

تفاح مستورد 55 جنيها.

تفاح بلدي 30 جنيها.

عنب أخضر 25 جنيها.

كانتلوب 15 جنيها.

ليمون 20 جنيها.

موز 15 جنيها.

كيوي 55 جنيها.

تفاح أصفر 55 جنيها.

برقوق مستورد 50 جنيها.

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