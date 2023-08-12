تعليم الوادي الجديد يكريم المتميزين في مشروع القراءة الوطني

تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبل المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أبطال قطاع تعليم المحافظة في مشروع القراءة الوطني في موسمه الثالث بعد عودتهم من تصفيات الجمهورية.

أُقيم حفل تكريم للمتميزين المشاركين في المسابقة، وقد حضرهم توجيه عام المكتبات بالمديرية. هنّأ وكيل الوزارة المشاركين على تكريمهم من قِبَل إدارة المشروع الوطني للقراءة.

حيث تم تكريم 20 طالبًا وطالبة من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى 3 معلمين. تمنّى لهم التوفيق ومنحهم شهادة تقدير وجائزة مالية.

وعبّر وكيل الوزارة عن شكره وتقديره للمشاركين على ظهورهم بمظهر لائق ومشرف.

كما أعرب عن تمنياته لقطاع تعليم المحافظة بالمزيد من النجاح والازدهار في المستقبل

تعليم الوادي الجديد يكريم للمتميزين في مشروع القراءة الوطني في موسمه الثالث

تعليم الوادي الجديد يكريم للمتميزين في مشروع القراءة الوطني في موسمه الثالث

تعليم الوادي الجديد يكريم للمتميزين في مشروع القراءة الوطني في موسمه الثالث

تعليم الوادي الجديد يكريم للمتميزين في مشروع القراءة الوطني في موسمه الثالث