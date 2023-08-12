ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت في أسواق الصاغة

أعرف سعر عيار 21 النهارده بكام

أسعار الذهب.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت ومنذ أمس الجمعة في محال الصاغة المصرية، ارتفاعًا وقفزة بعد أن انخفض سعره في الاسواق مما يعادل شهرين تقريبًا، وسجل عيار 21 الذي قفز من جديد بعد خمول طال عدة اسابيع نحو 2320 جنيهًا، ويصل في حالة الشراء لـ 2300 جنيهًا، بعد أم ارتفع بقيمة أن سجل 150 باالمقارنة باسعار امس الجمعة.

بالرغم من استقرار سعر الذهب عالميًا بـ الدولار في البورصات العالمية خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الذهب والمشغولات الذهبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، وترصد سعر الذهب الذي ارتفع خلال الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت أسعاره على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم السبت

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم عيار 24 اليوم السبت

قفز سعر جرام الذهب عيار 24 خلال تعاملات صباح اليوم بقيمة 166، بالمقارنة باسعار الذهب أمس الجمعة، ليسجل خاليًا 2651 جنيهًا للبيع، ويصل في الشراء إلى 2628. جنيهًا في حالة الشراء

سعر الذهب الأن عيار 21 بالمصنعية

يباع جرام الذهب عيار21 بالمصنعية، خلال تعاملات صباح اليوم السبت، بـ 2320 جنيهًا، ويصل في حالة الشراء لـ 2300 جنيهًا، بعد أم ارتفع بقيمة أن سجل 150 باالمقارنة باسعار امس الجمعة.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم السبت

ارتفع سعر الذهب عيار 18 بقيمة 130 جنيها في الجرام الواحد بالمقاربة باسعار الذهب أمس الجمعة، ليسجل الأن 1988 جنيهًا للبيع ويصل في الشراء إلى 1971 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

قفز سعر الجنيه الذهب عيار 21، بقيمة 960 خلال تعاملات صباح اليوم السبت، بالقارنة بأسعارالذهب أمس ،في محلات الصاغه المصرية،، ليسجل الجنيه الذي يزن 8 جرامات جرامات حاليًا 18560 جنيه للبيع، و18400 للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم السبت

استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات بورصة بالذهب اليوم، لتباع أونصة الذهب 1914 دولارًا، مقابل 1912 دولارًا للشراء.

الاستثمار في الذهب

ويرغب الكثير من المستهلكين للاستثمار في الذهب لأسباب عدة من بينها المحافظة على القيمة، حيث يعتبر الذهب واحدًا من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب، وتنويع المحفظة الاستثمارية، حيث يعد المعدن الأصفر من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

وتجدر الإشارة أن اسعار الذهب أختلفت عن السابق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصديروالتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعارالعملات واوقية الذهب.

والجدير بالذكر أن لكل محافظة من محافظات مصر، لديهماهتمام واقبال على عيار مختلف عن الاعيرة الأخرى، لاسيما محافظات وجة بحري الذين يهتمون بشكل ملحوظ على عيار 18، على اختلاف محافظات القاهره والجيزة الذين يهتمون باقتناء اعيرة 21 و24.