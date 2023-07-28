قوات الاحتلال تطلق النار تجاه سيارة فلسطينية بالضفة الغربية

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإطلاق النار تجاه سيارة فلسطينية قرب بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابًا بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس.

وزعم جيش الاحتلال، أن السيارة حاولت دهس جنود بالقرب من مفترق عينبوس، ولاذت بالفرار.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: «اقتحم أحد المشتبه بهم في مركبة حاجزين للجيش الإسرائيلي، قبل فترة وجيزة، في شمال الضفة الغربية، دون خسائر أو إصابات».

وأضاف أن أفراد الجيش قاموا بمطاردة السيارة واعتقلوا المشتبه به الذي نقل إلى قوات الأمن لإجراء مزيد من التحقيقات.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية في بلدة حوارة على إغلاق محلاتهم، وانتشرت بكثافة على الشارع العام وسط البلدة.

ويأتي ذلك، بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، 4 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت مدرسة وحطمت بعض محتوياتها في نابلس، حسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين، وفتشت منازل في الخليل.

وصرحت مصادر أمنية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، الشاب وعد محمود سالم الزغارنة من بلدة الرماضين جنوب الخليل، وسامر سامي عويضات من بلدة شيوخ العروب، شمال الخليل.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن ياسر المصري في مدينة يطا، جنوبا، وصالون حلاقة يعود للمواطن أدهم زياد أبو عيشة، وفتشت منزل الشهيد عامر أبو عيشة في مدينة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد ماهر قبها، ورمزي إياد عمارنة، الليلة الماضية، أثناء تواجدهما في قرية طورة، واستولت على الدراجة التي كانا يستقلانها.

كما حطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محتويات مدرسة في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة بير قوزا المختلطة في البلدة، وحطمت محتوياتها، واستولت على الكاميرات الموجودة فيها.

وأصيب فلسطينيون في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها لبلدة بيتا والتي يريد المستوطنون العودة إلى بؤرة استيطانية كان قد تم إخلاؤها قبل أعوام قبل أن يصدر قرار مؤخرا من الاحتلال بعودتهم إليها، وهو ما يتسبب في وقوع اشتباكات متكررة مع أهل البلدة، الذين يتصدون لهم ويطردونهم منها كلما حاولوا العودة إليها.

وكانت بلدة بيتا شهدت الليلة الماضية مواجهات بالقرب من جبل العرمة، أدت لإصابة أكثر من 10 مواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

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