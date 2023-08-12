الليلة.. الهلال يصارع النصرعلى لقب البطولة العربية

تتجه أنظارعشاق ومتابعي كرة القدم العربية نحو إستاد مدينة الملك فهد الرياضية لمتابعة القمة السعودية المرتقبة والتي ستجمع بين الهلال بغريمه التلقيدي نادي النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال “ البطولة العربية 2023 ”.

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وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعدما تخطي عقبة مواطنه الشباب السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ضمن دور نصف النهائي، فيما صعد النصر لهذا الدور عقب الفوز على نظيره فريق الشرطة العراقي بهد نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة سلطان الرياضية.

يرغب البرتغالى جورجي جيسوس مدرب الهلال في تحقيق الفوز على النصر من أجل حصد لقبه الأول مع الزعيم، علي الجانب الاخر يتطلع البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر في تحقيق الانتصار على الفريق الأزق من أجل تسجيل أول أنتصار له بكلاسيكو السعودي .

خيسوس: هدفنا منصة التتويج في نهائي البطولة العربية

وأكدخورخي خيسوس مدرب فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء نهائي كأس الملك :" ان الزعيم سيخوض المباراة بحثًا عن الوقوف بمنصة التتويج".

وأوضح": نعرف فريق النصر السعودي جيدا، فهو يمتلك لاعبين مميزين وأوراقا مميزة تصنع الفارق، مشيرا الى ان كفة الفريقين متساوية".