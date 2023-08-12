ميسي كلمة السر في تسجيل رباعية ربع نهائي كأس الدوريات الأمريكي..فيديو

إنتر ميامي ضد شارلوت

نجح فريق الكرة الأول بنادي إنتر ميامي الأمريكي فى تحقيق الوفز على نظيره شارلوت بنتيجة أربعة اهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين في ربع نهائي كأس الدوريات.

و ساهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في رباعية إنتر ميامي الأمريكي، ونجح في إحراز هدف بشباك شارلوت في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وفاز فريق الكرة الأول بنادى إنتر ميامي برباعية مظيفه أمام شارلوت ليتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الدوريات.

و على الجانب الأخر، هزم فريق فيلادلفيا يونيون نظيره كويريتارو المكسيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع إنتر ميامي الأمريكي بنصف نهائي البطولة.

فيديو.. هدف ميسي.. ورباعية إنتر ميامي في كأس الدوريات