إستقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 12 أغسطس توافر المعروض في الأسواق الرئيسية والسويقات بالقرى والمراكز، مع إستقرار ملحوظ في الأسعار.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت إرتفاعا طفيفا في اسعار بعض الخضروات خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، ولكنها شهدت تراجعا فى نهاية حركة البيع والشراء يوم أمس الجمعة في سوق الفيوم العمومي للخضر والفاكهة.

وبدت الأسعار مستقرة في كافة الأسواق والشوادر، مع زيادة المعروض، بإستثناء الطماطم والبصل حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 13 جنيها و22 جنيها للبصل الأحمر و15 جنيها للخيار و10 جنيهات للقثاء و20 جنيها للبامية و 25 جنيها للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة و20 جنيها لكيلو الليمون، و10 جنيهات للباذنجان والفلفل الأخضر، و17 جنيها للبصل الأصفر، وتم بيع ربطة الشبت والكرافس بمبلغ جنيهان.

توافر المعروض من الخضروات والفاكهة بالأسواق والسويقات في الفيوم

وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والاصفر مبلغ 35 جنيها ومبلغ 10 جنيهات للموز، و15 جنيها للعنب الفراولة و25 جنيها للبناتي، و40 جنيها للبطيخ كبير الحجم، وتراوحت أسعار المانجو بأنواعها من 15 إلى 40 جنيها للكيلو، و12 جنيها للتين الرمادي.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل والمربى، وزيت الطعام، والسمن النباتي.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.