غلق كلي لطريق 26 يوليو.. اعرف التحويلات المرورية البديلة

غلق كلى لطريق 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان، ومدينة 6 أكتوبر تحديدًا بداية من أعلى نفق وادى النيل وحتى قبل مطلع كوبرى لبنان، لمدة 6 أيام.

وذلك تزامن واستكمال لتنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل خط وادى النيل بالعجوزة – 6 أكتوبر، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ 12 صباح يوم الإثنين الموافق 31 /7 /2023 وحتى الساعة الـ5 صباحًا يوم السبت الموافق 5 /8 /2023 لمدة "6 أيام" على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ 24 ساعة.

وتكون التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه كوبرى 15 مايو ونادي الزمالك، تقوم بالانحراف يمين إلى الطريق الداعم لشارع 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى، إلى شارع 26 يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى 15 مايو وميدان سفينكس.

حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول يسارا إلى الاتجاه الآخر (القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر) بعد تحويل الحركة المرورية عليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى، استكمال السير بمسار التحويلة المرورية حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر عن طريق فتحة الخروج المستحدثة قبل مطلع كوبري لبنان.



وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.