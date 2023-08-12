تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق البحيرة

شهدت اسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم السبت ،ثباتا في الاسعار ، حيث تراوحت اسعار الطماطم مابين 7إلي 9جنيهات للكيلو ، والباذنجان من 5إلي 8جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 15إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 9 إلي 12 جنيها للكيلو ، كما تراوحت اسعار البامية مابين20 إلي 25جنيها للكيلو .

وكذلك الملوخية مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ، وتراوحت اسعار الكوسة مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو ، بينما ارتفعت اسعار البصل حيث تتراوح مابين 18 إلي 24جنيها للكيلو ، وتتراوح اسعار البطاطس مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو ،وتتراوح اسعار الليمون مابين 12 إلي 16جنيها للكيلو .

وفي اسواق الفاكهة تراوحت اسعار العنب مابين 20إلي 25جنيها للكيلو، بينما تراوحت اسعار التين مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ,واسعار المانجو مابين 25إلي 35جنيها ، وتراوحت اسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح اسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .