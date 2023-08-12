البطاطس بــ 14 جنيهًا.. تعرف على أسعار الخضراوات بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمراكز ومدن شمال وجنوب محافظة المنيا ، اليوم السبت ، استقرارا في أسعار البيع والشراء على مدار هذا الأسبوع ، خلال جولة الوفد بأسواق المحافظة ، حيث تراوح سعر البطاطس 14 جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر الطماطم ما بين 10 لـ12 جنيهًا للكيلو ، والبصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، والخيار بــ 10 جنيهات للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكوسة لـ10 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 8 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان ما بين 15 لــ 20 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 10 جنيهًا للكيلو ، وسجلت أسعار بيع الليمون 10 جنيهات للكيلو ، وسجلت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية، حيث جاءت أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري 35 جنيهًا للكيلو ،، وبلغ سعر بيع المانجو العويس 40 جنيهًا للكيلو ، والمانجو الزبدية سجل الكيلو 25 جنيهًا ، ووصل سعر بيع كيلو مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 إلى 30 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى إلى 35 جنيهًا .

والتفاح السكرى 40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ، ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر 20 جنيهًا ، والتين الشوكي بــ 2 جنيهًا للواحدة ، وتراوح سعر البطيخ بــ 10 جنيهات للكيلو .

جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .