تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 12 أغسطس 2023، فسنكون على موعد مع عودة الاثارة و المتعة الكروية داخل المستطيل الأخضر بمختلف الدوريات حول العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد نوتنغهام فورست الثانية والنصف بتوقيت مصر والسعودية - beIN Sports HD 1 Premium

بورنموث ضد وست هام الخامسة بتوقيت مصر والسعودية

برايتون ضد لوتون تاون الخامسة بتوقيت مصر والسعودية

إيفرتون ضد فولهام الخامسة بتوقيت مصر والسعودية

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس الخامسة بتوقيت مصر والسعودية

نيوكاسل ضد أستون فيلا السابعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال سوسيداد أمام جيرونا السادسة بتوقيت مصر والسعودية - beIN Sports HD 1

لاس بالماس أمام ريال مايوركا الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية - beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو أمام ريال مدريد الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في كأس السوبر الألماني

بايرن ميونخ أمام لايبزيغ العاشرة الا الربع بتوقيت مصر والسعودية - beIN Sports HD 3

مباريات اليوم في البطولة العربية

تقام مباراة الهلال و النصر السادسة بتوقيت مصر والسعودية مصر والسعودية - SSC1 HD