موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

يبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بالموسم الجدي، بمواجهة قوية أمام أتلتيك بلباو على ملعب الأخير “ سان ماميس” في إطار الجولة الافتتاحية لليجا.

مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو ستنطلق عند دقات العاشرة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والرياض.

ويبحث ريال مدريد عن انطلاقة قوية لتعويض اللقب بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي برشلونة إذ اكتفى الملكي بالمركز الثاني، في حين أنهى أتلتيك بلباو الموسم الماضي في المركز الثامن.

ويفتقد ريال مدريد حارسه تيبو كورتوا بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة قبل يوم واحد من انطلاق الليجا.

ومن المفترض أن يبدأ ريال مدريد بتشكيل مكون من العناصر التالية أمام أتلتيك بلباو :

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.