تنفذ الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية تحت إشراف الكاتب محمد نبيل في إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، واستمرارًا لدعم المرأة المصرية في كافة المجالات.

وفي هذا السياق، قام قصر ثقافة أسيوط، برئاسة صفاء حمدان، بتنظيم ورش التفصيل والخياطة بالتعاون مع المصممة المبدعة إيمان محمود. قدمت إيمان محمود شرحًا مفصلًا لبدايات التفصيل والخياطة، وشرحت كيفية قص القماش على الباترون واستخدام الأدوات الأساسية للخياطة. كما شرحت أهمية هذه الفنون والأدوات المطلوبة للخياطة.

تضمنت الورشة تعليم السيدات تقنيات التفصيل والخياطة، حيث قامت المصممة إيمان محمود بتوضيح جميع الخطوات بشكل عملي وتطبيقها على البلوزات والفساتين. كانت الورشة فرصة مثالية للمشاركات لتعلم أساسيات هذا الفن وتطبيقها بأنفسهن.

تعد هذه الأنشطة الثقافية والفنية فرصة رائعة للنساء في منطقة وسط الصعيد لاكتساب المعرفة والمهارات في مجال التفصيل والخياطة، مما يساعدهن على تحقيق استقلالية اقتصادية وتنمية مهاراتهن الفنية والإبداعية. تأتي هذه الأنشطة كجزء من جهود الوزارة لدعم المرأة المصرية وتعزيز دورها في التنمية الثقافية والاقتصادية للبلاد

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط