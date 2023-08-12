تحسن ملموس في أحوال الطقس بقنا

تشهد محافظة قنا اليوم السبت ، تحسن ملموس فى حالة الطقس بشكل عام وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خاصة فى ساعات الصباح الأولى واوقات الليل، وذلك بعد أيام من موجه الحر الشديدة التى ضربت البلاد.

حيث يسود طقس حار نهارا معتدل مع حلول ساعات الليل خاصة على المراكز الشمالية للمحافظة ابتداءً من مركز الوقف ودشنا ونجع حمادى وفرشوط وابو تشت، فيما ترتفع الحرارة نسبياً على باقى أجزاء المحافظة الجنوبية، بداية من قنا عاصمة المحافظة مرورا بمراكز قفط وقوص ونقادة وذلك لقربها من خط الاستواء.

وعن حركة الرياح حيث تشهد المحافظة نشاط ملحوظا لحركة الرياح خلال تلك الاثناء، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم السبت الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٤٠ درجة، والمحسوسة ٤١ درجة، و ٢٦ درجة لصغرى.