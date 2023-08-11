أمثلة على عدم انتظام الدورة الشهرية.. ألم شديد أو تشنج

تحدث الدورة الشهرية عادةً كل 28 يومًا ، لكن يمكن أن تتراوح دورات الحيض الطبيعية من 21 يومًا إلى 35 يومًا في الواقع ، يبلغ متوسط طول الدورة 29 يومًا، تتسبب العديد من الأشياء في عدم انتظام الدورة الشهرية (أو عدم انتظام الدورة الشهرية) مثل التغيرات في مستويات الهرمونات والتوتر وبعض الحالات الصحية والأدوية وغير ذلك.

ما هي الأمثلة على عدم انتظام الدورة الشهرية؟

لا تزال دورتك الشهرية "منتظمة" حتى لو كانت تختلف قليلاً من دورة إلى أخرى من أمثلة عدم انتظام الدورة الشهرية ما يلي:

الفترات التي تحدث أقل من 21 يومًا أو تفصل بينها أكثر من 35 يومًا.

ثلاث فترات متتالية أو أكثر مفقودة.

تدفق الدورة الشهرية (النزيف) يكون أكثر غزارة أو أخف من المعتاد.

فترات تدوم أكثر من سبعة أيام.

يختلف طول الفترة الزمنية بين الدورات بأكثر من تسعة أيام. على سبيل المثال ، دورة واحدة هي 28 يومًا ، والدورة التالية هي 37 يومًا ، والدورة التالية هي 29 يومًا.

فترات يصاحبها ألم شديد أو تشنج أو غثيان أو قيء.

النزيف أو التبقيع الذي يحدث بين فترات الحيض أو بعد انقطاع الطمث أو بعد الجماع.

نقع في واحد أو أكثر من السدادات القطنية أو الفوط الصحية في غضون ساعة.

وقد لا تكون الدورة الشهرية متوقعة دائمًا وقد يكون ذلك جيدًا، من الطبيعي حدوث اختلافات طفيفة في طول الدورة أو أن تكون الدورة الشهرية أثقل قليلاً أو أخف في التدفق من دورتك السابقة، وتعد اضطرابات الدورة الشهرية شائعة إلى حد ما ، ولا يجب أن تكوني قادرة على توقع دورتك في اليوم المحدد حتى يتم اعتبارها "طبيعية".