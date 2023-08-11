5 أرقام تزين "هاتريك" فيرمينو في مباراة الأهلي والحزم

فرض المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو نفسه في الظهور الأول له بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ذلك بعد تسجيله “هاتريك” في المواجهة الافتتاحية التي جمعت أهلي جدة والحزم.

فيرمينو الذي انضم إلى أهلي جدة في الصيف الحالي لتدعيم الخط الهجومي قاد “الراقي” استطاع تحقيق أفضل انطلاقة حيث قاد فريقه لتسجيل أول انتصار بعد العودة إلى دوري روشن مرة أخرى.

“هاتريك" فيرمينو أمام الحزم في الجولة الافتتاحية بالدوري السعودي أعاد للأذهان تألقه مع ليفربول كونه الثالث في مشواره الكروي.

وكانت أول مرة يسجل فيها فيرمينو “هاتريك” في موسم 2018/19 بمباراة ليفربول وأرسنال بالبريميرليج وعاود المهاجم البرازيلي تكرار السيناريو مرة أخرى في موسم 2021/22 وذلك في مباراة ليفربول وواتفورد، لكن ما يميز هاتريك فيرمينو مع أهلي جدة هو أنه في أول مباراة رسمية مع “الراقي”.

وأصبح فيرمينو ثاني لاعب يسجل "هاتريك" للأهلي في الجولة الافتتاحية بالدوري السعودي للمحترفين بعد عمر السومة عام 2014، واللاعب الرابع في تاريخ المسابقة بشكل عام.

وحقق أهلي جدة أول ثلاث نقاط له في الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الافتتاحية، ويخوض أهلي جدة مباراته الثانية في دوري روشن، يوم الخميس المقبل، أمام الخليج، على ملعب محمد بن فهد في مدينة الدمام.