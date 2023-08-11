محافظ جنوب سيناء: نستهدف تطوير السياحة البيئية كمحرك للنمو الاقتصادي في المنطقة العربية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تستهدف تطوير السياحة البيئية كمحرك للنمو الاقتصادي في منطقة جنوب سيناء وخليج العقبة.

ويشارك محافظ جنوب سيناء، في ورشة عمل إقليمية بعنوان «الاستفادة من النجاح نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية» بمدينة العقبة الأردنية، تحت رعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، على مدار 3 أيام متتالية من 9 لـ 11 أغسطس الجاري.

مضيفًا: «نستهدف من خلال هذه الورشة إلهام أصحاب المصلحة لتبني الممارسات المستدامة في قطاع السياحة والمساهمة في تطوير السياحة البيئية كمحرك للنمو الاقتصادي في منطقتنا».

وأن محافظة جنوب سيناء ملتزمة بالتنمية المستدامة مع ضمان احترام الطبيعة وتوفير وجهة سياحية عالمية فريدة من نوعها.

لافتًا إلى أنه يجب الاهتمام بملف السياحة البيئية بشكل أكبر، خاصة في ظل التغيرات المناخية.