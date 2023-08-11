بدأ مشواره بـ5 قروش.. وفاة أشهر بائع زلابية بالأقصر عن عمر 90 عامًا

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، وفاة أقدم وأشهر بائعي الزلابية، والمعروف بعم مصطفى، وذلك عن عمر يناهز الـ90 عامًا، بعد قصة كفاح طويلة عاشها لإعالة اسرته.

كان عم مصطفى بدأ منذ عقود في بيع الزلابية، والتي بدأها ببيع القرطاس بخمسة قروش، حتى لاقت استحسان الجميع في مذاقها، فاستكمل مشواره في تصنيع أشهى زلابية في الأقصر، حتى التسعين من عمره

في السنوات الأخيرة ومع كبر سنه، بدأت زوجته في مساعدته في تصنيع الزلابية، ورغم هرم سنه، إلا أن عم مصطفى لم يتخل عن تلك الحرفة التي لطالما عشقها كل من ذاقها.

السبب الآخر الذي جعل التسعيني يواظب على بيع الزلابية، كما أوضح عم مصطفى؛ أنه يساعد نجلته وأطفالها في سد احتياجاتهم خاصة بعد وفاة زوجها في عمر مبكر.

وفاة بائع الزلابية تسببت في حالة حزن لدى كل من عرفوه، فتحولت صفحات السوشيال ميديا في الأقصر الى دفاتر عزاء؛ حزنًا على فراق عم مصطفى، أشهر بائع الزلابية في المحافظة.

