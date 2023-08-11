وزير الإعلام اللبناني بعد عوة البث: أشكر من أطلقوا عجلة العمل في التلفزيون

توجه وزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، اليوم الجمعة، بالشكر إلى الموظفين في تلفزيون لبنان وأعضاء النقابة والمديرين الذين أطلقوا عجلة العمل التلفزيون على حد وصفه.

وقال المكاري: عهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها.

وكانت شاشة تلفزيون لبنان، قد توقفت عن البث صباح اليوم، مع عرض صورة رمزيّة بالألوان، وسط إضراب ينفذه موظفون لأسباب مالية.

إلا أن البث عاد مجددا إلى شاشة تلفزيون لبنان، مساء الجمعة، بعد توقفه منذ صباح اليوم.

وفي تصريح سابق نفى وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري الأنباء التي ترددت عن صدور قرار بشأن إغلاق تلفزيون لبنان، مؤكدًا أن هذا القرار ليس في الأساس من ضمن صلاحياته، ويحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء.

وأكد المساعي المستمرة لمعاودة العمل في التلفزيون الرسمي بعد إضراب الموظفين، مشيرا إلى أن المساعدات التي يطلبها الموظفون موزعة على دفعتين، تمت إحالة الدفعة الأولى وقيمتها حوالى 6 مليارات ليرة لبنانية، ويتم العمل على إحالة الدفعة الثانية وقيمتها حوالى 17 مليار ليرة لبنانية.

وأكمل: إلا أن عددًا من الموظفين يريدون المواظبة على الإضراب لحين الإنتهاء من إحالة الدفعة الثانية، آملا من الجميع التجاوب مع جهوده للعودة إلى العمل سريعًا.



وكانت وسائل إعلام محلية، قالت إن مكاري، قرر إقفال تلفزيون لبنان، هذا الصباح، بسبب المشاكل التي يعاني منها منذ مدة، منها الرواتب، ورفض الموظفين الاستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول.