عاجل
القبض على دبة اقتحمت 21 منزلًا.. فيديو
الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري السعودي

محرز يصنع وفيرمينو يسجل لـ أهلي جدة أمام الحزم في الشوط الاول

رياض محرز وروبيرتو
رياض محرز وروبيرتو فيرمينو في الدوري السعودي

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم أهلي جدة على نظيره الحزم، بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي لموسم 2023 ـ 2024.

 

تقدم أهلي جدة السعودي فى الدقيقة السادسة من بداية أحداث اللقاء عن طريق اللاعب فيرمينو بتمريرة رائعة من زميله رياض محرز، وأضاف الهدف الثانى فى الدقيقة العاشرة ليتمكن من إحراز ثنائية بعد مرور عشر دقائق لينتهى المنعطف الأول بثنائية البرازيلي بصناعة الجزائري.

 

فرحة لاعبو أهلي جدة

 

 

 

 

 