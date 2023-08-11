محرز يصنع وفيرمينو يسجل لـ أهلي جدة أمام الحزم في الشوط الاول

الدوري السعودي

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم أهلي جدة على نظيره الحزم، بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي لموسم 2023 ـ 2024.

تقدم أهلي جدة السعودي فى الدقيقة السادسة من بداية أحداث اللقاء عن طريق اللاعب فيرمينو بتمريرة رائعة من زميله رياض محرز، وأضاف الهدف الثانى فى الدقيقة العاشرة ليتمكن من إحراز ثنائية بعد مرور عشر دقائق لينتهى المنعطف الأول بثنائية البرازيلي بصناعة الجزائري.

فرحة لاعبو أهلي جدة