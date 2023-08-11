بطولات أحمد العوضي في الساحل الشمالي.. أنقذ شبابًا من الغرق والأسرُ تشكرُهُ

انتشرت أخبارٌ عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركة الفنان أحمد العوضي في إنقاذ شباب من الغرق في قرية مراسي بالساحل الشمالي، بعد أن تعرضوا لسحب بسبب تجاوزهم الخط الموجود في البحر.

أحمد العوضي

أحمد العوضي ينقذ شبابًا من الغرِقِ:

تمكن الفنان أحمد العوضي من إنقاذ مجموعة من الشبابِ أثناء تواجدهم على شاطئئ لورس بيتش بالساحل الشمالي، إذْ تمكنوا من تجاوز الخط الموجود في البحر، وانجرفوا على عمق البحر وعلى الفور توجه المنقذون من إنقاذهم من الغرق.

قال العاملون في الشاطئ: “إن النجم أحمد العوضي كان يجلس برفقة زوجتة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وعندما شاهد الواقعة سبقهم من أجل إنقاذ الشباب وتوجه إليهم سريعًا، إذْ تمكن من إنقاذ أحدَ الشبابِ، أما البقية فأنقذهم عملاء الإنقاذ”.

أحمد العوضي

أسرة الشاب تتوجه بالشكر للفنان أحمد العوضي على موقفه الشجاع:

بعد أن قام أحمد العوضي من إنقاذ الشاب، توجهت أسرته بالشكر للفنان وحرصوا على التقاط صورٍ تذكاريةٍ معه بصحبة الشاب عقب إنقاذه من الغرق.

كما حرص على البقاء بجواره والاطمئنان على حالته الصحية وتهدئته عقب إنقاذه من الغرق.

أحمد العوضي

ياسمين عبدالعزيز تمازح أحمد العوضي بشفايف منتفخة:

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو لها، تمزح من خلاله مع زوجها الفنان أحمد العوضي، خلال استمتاعهما بعطلتهما الصيفية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

ظهرت ياسمين في الفيديو برفقة زوجها أحمد العوضي، بشفايف منتفخة باستخدام «فلتر»، وسألته عن رأيه في شفاهها، ليرد عليها ضاحكًا: «هطلقك».

لترد علية ياسمين عبدالعزيز قائلة: «تتطلقني ليه عشان نفخت وعملت غمازات هنا وهنا».

أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

كان آخر عملٍ فني للنجم أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ماجد المصري، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين.

يسلط المسلسلُ الضوءَ على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه الكثير من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابًّا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.